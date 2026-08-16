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Alexis Guérin, da Anicolor-Campicarn, confirmou a vitória na Volta a Portugal ao terminar a 10.ª e última etapa no oitavo lugar.

A derradeira etapa da prova foi ganha ao sprint por Rui Oliveira, da UAE Emirates, na Avenida dos Aliados, no Porto. O campeão olímpico de madison completou os 136,9 quilómetros entre a Maia e o Porto em 3:06.35 horas.

O espanhol Daniel Cavia, da Burgos Burpellet BH, terminou a etapa na segunda posição, enquanto Francisco Campos, da Tavira-Crédito Agrícola, foi terceiro.

Na classificação geral, Alexis Guérin terminou no primeiro lugar, invertendo com o colega de equipa Artem Nych os lugares alcançados na edição anterior. O russo ficou na vice-liderança, a 1.02 minutos do vencedor.

Pedro Silva, da Feira dos Sofás-Boavista, completou o pódio da 87.ª edição da Volta a Portugal, ao terminar a 4.30 minutos de Guérin.

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