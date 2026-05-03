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Alex Ferguson, de 84 anos, foi levado para uma unidade hospitalar por precaução, sendo expectável que possa recuperar em casa, não havendo, para já, indicação de gravidade.

O antigo técnico encontrava-se no estádio para assistir ao clássico entre o Manchester United e o Liverpool, tendo-se sentido indisposto cerca de uma hora antes do início do encontro, marcado para as 15h30.

Alex Ferguson deixou o comando técnico do Manchester United em 2013, após mais de duas décadas à frente do clube. Nos últimos anos, enfrentou vários problemas de saúde, tendo sido submetido, em 2018, a uma cirurgia de urgência na sequência de uma hemorragia cerebral, episódio que o levou a reduzir significativamente a sua presença pública.

Até ao momento, não foi divulgado qualquer comunicado oficial do clube ou da família sobre o estado clínico do antigo treinador.

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