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No Grupo E, a potência europeia Alemanha entrou de forma autoritária no torneio ao aplicar uma goleada por 7-1 sobre Curaçao, em Houston. A equipa alemã dominou as ações do encontro desde o apito inicial, construindo uma vantagem confortável e conquistando os primeiros três pontos com uma impressionante diferença de golos.

Na mesma chave, a Costa do Marfim garantiu uma vitória crucial diante do Equador, com um golo decisivo já nos acréscimos, marcado por Amad Diallo aos 90 minutos. O triunfo por 1-0, alcançado em Filadélfia, quebra o jejum de vitórias dos equatorianos e coloca os marfinenses em boa posição na classificação.

No Grupo F, o duelo entre Holanda e Japão terminou empatado a 2-2, num jogo equilibrado em que ambas as equipas demonstraram poder ofensivo e resiliência. O resultado deixa as duas seleções com um ponto cada na corrida pela qualificação para a fase a eliminar.

Ainda no mesmo grupo, a Suécia deu um forte sinal de ambição ao vencer a Tunísia por 5-1. Os nórdicos foram eficazes no ataque, com vários golos construídos com precisão, e conseguiram uma vantagem ampla que os coloca na liderança provisória da tabela em conjunto com os principais candidatos.

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