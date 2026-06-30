A Alemanha, tetracampeã mundial, viu a sua campanha terminar de forma inesperada ao empatar 1-1 com o Paraguai no tempo regulamentar e perder por 4-3 nas grandes penalidades. Depois de um início promissor com domínio de posse, os alemães não conseguiram quebrar a resistência paraguaia nem na prorrogação, e acabaram por falhar várias grandes penalidades decisivas.

Julio Enciso marcou para o Paraguai antes do intervalo, respondendo Kai Havertz para os germânicos após o descanso. No prolongamento, uma rematada anulada de Jonathan Tah por intervenção do VAR foi um dos momentos cruciais antes da lotaria dos penáltis que ditou a eliminação da Alemanha, prolongando as recentes épocas dececionantes da seleção em Copas do Mundo.

Também os Países Baixos foram derrotados nos penáltis, num embate dramático com Marrocos que terminou 1-1 após o tempo regulamentar e prolongamento. Cody Gakpo abriu o marcador para os neerlandeses, mas Issa Diop empatou já nos descontos, levando o jogo à disputa de penáltis, onde Marrocos venceu por 3-2.

Esta eliminação representa a saída mais precoce dos Países Baixos em Mundiais nas últimas décadas, apesar de terem demonstrado bom futebol e lutado até ao fim. Capitão Virgil van Dijk expressou a frustração da equipa após o jogo, descrevendo a eliminação como um momento difícil para os jogadores.