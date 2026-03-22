Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A atleta do Benfica, de 25 anos, venceu a final direta com um salto de 6,92 metros na sua quinta tentativa, tornando-se a segunda portuguesa a medalhar na disciplina, após Naide Gomes, recordista nacional e campeã em Valência-2008, vice-campeã em Moscovo-2006 e Doha-2010.

Na sua estreia em Mundiais indoor, Agate Sousa começou a final com 6,73 metros e assegurou o triunfo com os 6,92 metros da penúltima tentativa. Durante a prova, registou ainda saltos de 6,82 e 6,81 metros, superando a italiana Larissa Iapichino (6,87 metros, último salto), campeã da Europa em pista coberta, e relegando para o terceiro lugar a colombiana Natalia Linares (6,80 metros).

Agate Sousa, terceira classificada nos Europeus ao ar livre de Roma-2024 e com recorde pessoal de 7,03 metros alcançado em 2023, conquistou a 18.ª medalha de Portugal em Mundiais indoor, a sexta de ouro e a primeira da 21.ª edição do torneio, que termina hoje na Arena Torun.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.