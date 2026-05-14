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Ballerini, da Astana, foi o mais rápido no final dos 142 quilómetros entre Paestum e Nápoles, numa etapa maioritariamente plana e marcada por um desfecho atribulado devido à chuva que voltou a cair na cidade napolitana. Uma queda nos últimos metros afastou vários dos principais sprinters da luta pela vitória, abrindo espaço para o triunfo do transalpino, que bateu o belga Jasper Stuyven.

Entre os envolvidos na queda esteve também o português António Morgado, que seguia bem colocado antes do incidente. Já Afonso Eulálio, líder da Bahrain-Victorious, concluiu a etapa integrado no pelotão, sem perdas de tempo, preservando a camisola rosa.

Na classificação geral, o ciclista português mantém uma vantagem de 2.51 minutos sobre o espanhol Igor Arrieta, da UAE Emirates, que ocupa o segundo lugar.

A Volta a Itália entra agora numa fase decisiva. Na sexta-feira, a sétima etapa promete grandes dificuldades, com um percurso de 244 quilómetros entre Formia e o temido Blockhaus. A subida final, com 13,6 quilómetros e uma inclinação média de 8,6%, deverá testar pela primeira vez de forma séria os candidatos à vitória final e colocar à prova a liderança de Afonso Eulálio.

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