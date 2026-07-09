Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após a saída de Roberto Martínez, confirmada na quarta-feira, Jorge Jesus é o nome escolhido por Pedro Proença para liderar um novo ciclo na seleção portuguesa, com o Europeu de 2028 e o Mundial de 2030 como principais objetivos.

Segundo informações recolhidas pelo 24notícias, o advogado do antigo treinador do Al Nassr está na Cidade do Futebol, em Oeiras, a negociar o contrato do técnico, que está disposto a aceitar uma redução significativa do salário para assumir, pela primeira vez na carreira, o comando de uma seleção nacional. Na Arábia Saudita, Jesus auferia cerca de 12 milhões de euros líquidos por temporada, um valor muito acima da capacidade financeira da FPF.

Além da negociação contratual, continua também a ser equacionada a composição da futura equipa técnica. O antigo internacional português Pepe surge como um dos principais candidatos a integrar a estrutura de Jorge Jesus como treinador-adjunto.

A Federação pretende concluir rapidamente o processo e anunciar oficialmente o sucessor de Roberto Martínez ainda esta semana. O treinador espanhol deixou o cargo após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial, frente à Espanha, falhando o objetivo de conduzir a seleção à final.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.