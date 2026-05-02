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Com esta conquista, os dragões igualam o registo dos velhos rivais, que tinham passado para a frente no início da temporada com a conquista da Supertaça.
O palmarés do FC Porto:
31 Campeonatos nacionais (Primeira Liga)
20 Taças de Portugal
1 Taça da Liga
24 Supertaças Cândido de Oliveira
4 Campeonatos de Portugal (competição histórica pré-liga moderna)
Competições internacionais
2 Liga dos Campeões da UEFA
2 Liga Europa (antiga Taça UEFA)
1 Supertaça Europeia
2 Taças Intercontinentais
O palmarés do Benfica:
38 Campeonatos nacionais (Primeira Liga)
26 Taças de Portugal
8 Taças da Liga
10 Supertaças Cândido de Oliveira
3 Campeonatos de Portugal (histórico)
Competições internacionais
2 Taças dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões)
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