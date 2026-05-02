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Com esta conquista, os dragões igualam o registo dos velhos rivais, que tinham passado para a frente no início da temporada com a conquista da Supertaça.

O palmarés do FC Porto:

31 Campeonatos nacionais (Primeira Liga)

20 Taças de Portugal

1 Taça da Liga

24 Supertaças Cândido de Oliveira

4 Campeonatos de Portugal (competição histórica pré-liga moderna)

Competições internacionais

2 Liga dos Campeões da UEFA

2 Liga Europa (antiga Taça UEFA)

1 Supertaça Europeia

2 Taças Intercontinentais

O palmarés do Benfica:

38 Campeonatos nacionais (Primeira Liga)

26 Taças de Portugal

8 Taças da Liga

10 Supertaças Cândido de Oliveira

3 Campeonatos de Portugal (histórico)

Competições internacionais

2 Taças dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões)

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