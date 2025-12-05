Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades de Istambul anunciaram a detenção de 46 indivíduos, entre os quais 29 futebolistas, ligados a um esquema de apostas e manipulação de resultados que afeta o futebol turco.

Entre os detidos, o capitão do Fenerbahçe, Mert Yandas, é suspeito de ter feito apostas em diversos jogos através de uma terceira pessoa. Metehan Baltaci, do Galatasaray, é o único jogador cujo nome foi revelado por ter sido acusado de manipular resultados contra a própria equipa.

A investigação levou ainda à detenção de dois presidentes de clubes, acusados de tentar influenciar resultados na terceira divisão durante a época 2023/24.

A Federação Turca de Futebol (TFF) já reagiu à situação, suspendendo cerca de 150 árbitros, 25 jogadores da primeira divisão e aproximadamente mil atletas dos escalões inferiores, numa operação destinada a «limpar» o futebol turco e restaurar a integridade das competições.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.