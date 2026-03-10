Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades do Novo México iniciaram uma busca no que restou do Zorro Ranch, propriedade anteriormente detida por Jeffrey Epstein, anunciou o departamento de justiça estadual.

O Zorro Ranch, situado fora de Santa Fé, ocupa cerca de 4.000 hectares e esteve, segundo processos civis e criminais, na origem de múltiplos alegados abusos. No entanto, o local não tinha sido alvo do mesmo nível de escrutínio aplicado a outras propriedades de Epstein, escreve o The Guardian.

As buscas foram conduzidas com o apoio da polícia estadual e do gabinete do xerife do condado de Sandoval, sob orientação do procurador-geral do Novo México, Raúl Torrez. As autoridades não divulgaram detalhes adicionais, mas agradeceram a colaboração dos atuais proprietários e apelaram ao público para se manter afastado da área.

O interesse renovado pelo Zorro Ranch surge após a divulgação, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de cerca de três milhões de documentos de investigação relacionados com Epstein. As buscas ocorres semanas depois de Torrez ter anunciado a reabertura da investigação estatal iniciada em 2019 sobre alegadas atividades ilegais no rancho. Na altura, o caso tinha sido suspenso a pedido de procuradores federais em Nova Iorque, que conduziam a segunda investigação sobre o esquema de tráfico sexual de Epstein, que resultou na sua detenção.

Além disso, legisladores estaduais do Novo México criaram uma “comissão da verdade” para examinar as atividades que ocorreram na propriedade.

Segundo testemunhos de várias sobreviventes, Epstein terá abusado de adolescentes e mulheres jovens durante anos no rancho, beneficiando de uma posição de impunidade. As vítimas relataram, em processos judiciais, uma série de acontecimentos horríveis que terão ocorrido no terreno isolado.

O Zorro Ranch terá sido visitado por homens poderosos, incluindo um antigo governador do Novo México, e terá sido também o cenário de alegados planos de Epstein de disseminar o seu ADN através da humanidade, tentando engravidar o maior número possível de mulheres.

