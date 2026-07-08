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Depois da renovação da sua identidade visual, o parque decidiu dar uma nova utilidade às fardas anteriormente utilizadas pelas suas equipas, produzindo 100 camas e 75 mantas para animais.

As peças foram distribuídas pelos colaboradores que se inscreveram para receber uma cama ou manta para os seus animais de companhia, numa ação que, segundo o Zoomarine, reforça o envolvimento interno e combina impacto ambiental e social.

As peças remanescentes serão doadas ao Canil de São Francisco Xavier, que deverá receber entre seis e sete camas de grandes dimensões, 28 camas pequenas e 21 mantas, destinadas aos animais acolhidos pela instituição.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a United to Remake, startup portuguesa de inovação social especializada em upcycling e reutilização de materiais. A empresa trabalha na transformação de materiais descartados, como fardas e outros excedentes, em novos produtos.

Hugo Brites, diretor de Comunicação e Marketing do Zoomarine Algarve, afirma que a iniciativa procura "dar continuidade aos valores do Zoomarine também fora do parque".

"As antigas fardas das nossas equipas, que iriam para a reciclagem, ganham assim uma nova utilidade, transformadas em camas e mantas que irão contribuir para o conforto e bem-estar de vários animais. É uma ação simples, mas com um significado especial para nós, por envolver os nossos colaboradores e por permitir apoiar uma causa tão próxima da nossa ligação ao mundo animal", explica.

Segundo o Zoomarine, esta iniciativa insere-se na estratégia da instituição de promover práticas mais responsáveis e circulares, integrando a sustentabilidade nas diferentes dimensões da sua atividade.

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