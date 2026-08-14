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O Zoomarine Algarve foi o único parque português a participar numa iniciativa promovida pela Associação Ibérica de Zoos e Aquários (AIZA) para documentar o comportamento de diferentes espécies animais durante o eclipse solar de 12 de agosto.

O projeto envolveu 13 zoos e aquários da Península Ibérica, que utilizaram câmaras e sistemas de gravação para acompanhar os animais antes, durante e depois do fenómeno astronómico. O objetivo foi recolher, de forma coordenada, registos audiovisuais que permitissem observar as respostas dos animais à alteração das condições de luminosidade.

Os primeiros registos recolhidos demonstram que as espécies não reagiram todas da mesma forma. Enquanto várias mantiveram os comportamentos habituais, noutras foram observadas alterações pontuais nos níveis de atividade, estados de alerta, comportamentos exploratórios, agrupamentos ou rotinas habitualmente associadas a outros momentos do ciclo diário.

No caso do Zoomarine, o eclipse foi parcial e ocorreu muito próximo do pôr do sol, não tendo sido registadas alterações comportamentais significativas na maioria dos animais observados.

Os leões-marinhos permaneceram a dormir e as aves mantiveram uma atividade semelhante à observada nos dias anteriores. Já entre as borboletas foi registada uma alteração: a sua atividade foi diminuindo gradualmente, tendo os animais permanecido imóveis nas folhas durante o período do eclipse.

Para a AIZA, a ausência de alterações significativas constitui também informação relevante, uma vez que permite comparar as respostas de diferentes espécies e localizações, bem como diferentes níveis de intensidade do fenómeno.

De forma geral, aproximadamente 50% das espécies observadas nos centros participantes apresentaram alterações ou respostas pontuais coincidentes com a diminuição da luminosidade. Nas restantes não foram registadas modificações significativas face ao comportamento habitual.

Observações vão continuar nos próximos eclipses

A experiência realizada durante o eclipse de 12 de agosto deverá servir de base à continuidade do projeto nos próximos grandes eclipses visíveis na Península Ibérica.

A iniciativa está prevista para prosseguir durante o eclipse total de 2 de agosto de 2027 e o eclipse anular de 26 de janeiro de 2028, permitindo alargar os registos e aprofundar a observação do comportamento animal perante diferentes condições associadas a estes fenómenos.

Além do Zoomarine, participaram no estudo o Zoo de Santillana del Mar, o Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Lacuniacha, Río Safari Elche, Oceanogràfic de Valencia, Terra Natura Benidorm, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Faunia, Zoo Aquarium de Madrid e Acuario de Zaragoza.

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