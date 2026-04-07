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Segundo o The Guardian, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reiterou a proposta de um cessar-fogo mútuo com a Rússia, centrado na suspensão de ataques a infraestruturas energéticas, numa altura em que se aproxima a Páscoa Ortodoxa, celebrada no próximo domingo, 12 de abril, tanto na Ucrânia como na Rússia.

Segundo Zelensky, Kiev está disponível para corresponder a uma eventual decisão de Moscovo de interromper este tipo de ataques. “Se a Rússia estiver pronta para parar os ataques às nossas infraestruturas energéticas, responderemos da mesma forma”, afirmou, acrescentando que a proposta foi transmitida ao lado russo através de intermediários norte-americanos.

Ainda assim, o chefe de Estado ucraniano mostrou-se cético quanto à possibilidade de aceitação por parte da Rússia. Após um ataque noturno ao porto de Odessa, no Mar Negro, que provocou três mortos e pelo menos 16 feridos, Zelensky declarou que Moscovo tem ignorado repetidamente iniciativas semelhantes. “Temos proposto várias vezes um cessar-fogo, pelo menos durante a Páscoa, mas para eles todos os momentos são iguais. Nada é sagrado”, afirmou.

Também na segunda-feira, surgiram relatos contraditórios sobre ataques a infraestruturas petrolíferas em território russo. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que drones ucranianos atingiram um terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio, no sul do país, provocando danos numa estrutura de atracação e incêndios em quatro depósitos de petróleo. Por seu lado, o exército ucraniano indicou ter atacado um terminal diferente, localizado no porto de Novorossiysk, sem mencionar diretamente o consórcio.

O oleoduto em causa é responsável por cerca de 1% do fornecimento mundial de petróleo e por aproximadamente 80% das exportações de crude do Cazaquistão, o que sublinha a relevância estratégica de eventuais danos nesta infraestrutura.

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