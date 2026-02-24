Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou esta terça-feira à União Europeia para definir uma data concreta para a adesão do seu país ao bloco e para manter a pressão sobre Moscovo através de sanções, numa intervenção por videoconferência no Parlamento Europeu, que assinalou quatro anos desde o início da invasão russa.

"É essencial termos uma data clara para a nossa adesão. Sem ela, [Vladimir] Putin continuará a tentar dividir a Europa", afirmou Zelensky.

O presidente ucraniano criticou ainda o bloqueio da Hungria ao 20.º pacote de sanções à economia russa de guerra e sublinhou a necessidade de manter o apoio da UE à Ucrânia. "Não deve haver espaço no mundo livre para o petróleo russo, os bancos russos, os petroleiros ou quaisquer criminosos de guerra russos", disse.

Zelensky enfatizou que a Ucrânia não provocou o conflito e que faz todos os esforços para pôr fim à guerra. O líder apelou também à coesão entre a União Europeia e os Estados Unidos, afirmando que a cooperação continua essencial face à ameaça russa. "Hoje temos de permanecer tão determinados e fortes como no primeiro dia da invasão russa", concluiu.

