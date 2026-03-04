Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia está preparada para ajudar países do Médio Oriente a reforçar a defesa aérea face à crescente ameaça de drones, desde que essa cooperação não comprometa a capacidade de defesa ucraniana na guerra contra a Rússia.

Segundo Zelensky, já foram vários os países que procuram Kiev em busca da experiência acumulada dos ucrânianos no combate a dronas do tipo Shahed, de fabrico iraniano.

“Os nossos parceiros solicitaram ajuda à Ucrânia na defesa contra os drones Shahed. Solicitaram os nossos conhecimentos e experiência operacional”, afirmou Zelensky, acrescentando que também existiram pedidos por parte dos EUA.

O Presidente indicou ainda ter mantido contactos diplomáticos com líderes dos Emirados Árabes Unidos, Qatar, Bahrain, Jordânia e Kuwait, estando previstas novas negociações com outros responsáveis regionais, bem como coordenação com aliados europeus.

Recorde-se que na passada terça-feira, Zelensky afirmou que a Ucrânia está disponível para ajudar os países do Golfo a reforçar a defesa aérea contra drones iranianos, caso os líderes da região consigam convencer o homólogo russo, Vladimir Putin, a aceitar um cessar-fogo na guerra em território ucraniano.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.