A divulgação de imagens de bunkers é rara, sobretudo em países em guerra, devido aos riscos de segurança e à possibilidade de facilitar a sua localização para eventuais ataques. O espaço agora revelado situa-se na Rua Bankova, uma das artérias centrais do poder político ucraniano, e serviu de refúgio a Zelensky e a membros da sua equipa no início do conflito.

O vídeo completo, com cerca de 18 minutos, inclui também um apelo direto ao antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que visite Kiev. Zelensky defende que apenas uma visita ao país permitirá compreender plenamente a dimensão humana e social da guerra.

"Gostaria muito de vir aqui um dia com o Presidente dos Estados Unidos. Só vendo com os próprios olhos a nossa vida, a nossa luta e a dor do nosso povo é possível perceber o verdadeiro significado desta guerra", afirma o chefe de Estado ucraniano.

Na mensagem, Zelensky sublinha ainda que o Presidente russo, Vladimir Putin, não atingiu os objetivos iniciais da ofensiva militar nem conseguiu "quebrar o povo ucraniano". "Ele não venceu esta guerra. Preservámos a Ucrânia e faremos tudo para alcançar a paz e garantir justiça", declarou.

As imagens mostram também o Presidente a depositar rosas num memorial na Praça Maidan, em Kiev, em homenagem aos milhares de militares ucranianos mortos desde o início do conflito, bem como momentos de visitas de vários líderes internacionais à capital ucraniana ao longo dos últimos quatro anos.

O convite a Trump para visitar a Ucrânia não é novo. No último ano, o antigo Presidente norte-americano recusou deslocar-se a Kiev. Num encontro na Casa Branca, o atual vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, acusou o Governo ucraniano de promover "visitas de propaganda" para dignitários estrangeiros, uma alegação que Kiev rejeita.

