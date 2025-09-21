Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Estamos a defender-nos todos os dias dos ataques da Rússia. Só esta semana houve mais de 1.500 drones de ataque, 1.280 bombas guiadas e 50 mísseis de diferentes modelos”, escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

“Todas essas tecnologias permitem à Rússia produzir armamento em larga escala, usado apenas para aterrorizar o nosso povo”, referiu, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

“E, se não for travada, Moscovo tornar-se-á inevitavelmente uma ameaça para os países da Europa e da região do Pacífico”, revelou.

Zelensky apelou para a aplicação de sanções contra quem ajude a Rússia a obter tais tecnologias e defendeu que Moscovo “tem de sentir as consequências das suas ações”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.