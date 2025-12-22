Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O plano existe. Há garantias de segurança entre nós, a União Europeia e os Estados Unidos da América", afirmou Zelensky, num encontro com responsáveis diplomáticos a propósito da proposta elaborada com os EUA.

O chefe de Estado precisou que existe ainda um documento separado entre a Ucrânia e os Estados Unidos com garantias de segurança, que terá de ser apreciado pelo Congresso norte-americano, incluindo os seus anexos.

Zelensky reconheceu que o plano “provavelmente não é perfeito em todos os aspetos” e que um acordo de paz implicará concessões, mas considerou que o envolvimento direto de Washington nas versões preliminares indica que as partes estão “muito perto de um resultado concreto”.

O Presidente ucraniano informou também que a delegação de Kiev que esteve em Miami para negociações com representantes da Casa Branca regressa esta segunda-feira à capital ucraniana.

“Os americanos ficaram para negociar com os representantes russos. Vão falar. E depois receberemos todas as informações deles, e eles de nós”, resumiu Zelensky.

Do lado russo, o porta-voz do Kremlin informou que o enviado russo, Kirill Dmitriev, regressa esta segunda-feira a Moscovo para informar o Presidente Vladimir Putin sobre os resultados das conversações realizadas no fim de semana em Miami para uma solução pacífica do conflito na Ucrânia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.