O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou esta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, em seguida ao seu encontro com Donald Trump.
Num tom pragmático e direto, Zelensky afirmou que será a força a garantir a paz no seu país.
“Só nós podemos garantir a nossa própria segurança”, disse, apelando à solidariedade dos líderes presentes.
O chefe de Estado ucraniano reiterou ainda que “não há garantias de segurança, exceto amigos com armas”, sublinhando que “as armas decidem quem sobrevive”.
Para Zelensky, o direito internacional “não funciona totalmente” sem aliados poderosos “por quem valha a pena lutar” e, mesmo assim, frisou, “nada disso funciona sem armas”.
