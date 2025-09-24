Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num tom pragmático e direto, Zelensky afirmou que será a força a garantir a paz no seu país.

“Só nós podemos garantir a nossa própria segurança”, disse, apelando à solidariedade dos líderes presentes.

O chefe de Estado ucraniano reiterou ainda que “não há garantias de segurança, exceto amigos com armas”, sublinhando que “as armas decidem quem sobrevive”.

Para Zelensky, o direito internacional “não funciona totalmente” sem aliados poderosos “por quem valha a pena lutar” e, mesmo assim, frisou, “nada disso funciona sem armas”.