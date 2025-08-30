Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Zelensky alertou que um acordo desse tipo poderia implicar que a Ucrânia teria de ceder parte do território, o que considera inaceitável.

O líder ucraniano acrescentou que, na prática, uma zona-tampão já existe no terreno. Trata-se de áreas onde a artilharia pesada de ambos os lados não consegue operar devido à ameaça de ataques de drones, refletindo a complexidade e o perigo contínuo do conflito.

A guerra continua

Várias regiões da Ucrânia foram alvo de ataques russos na manhã desta quinta-feira, causando pelo menos um morto e 22 feridos, incluindo três crianças, na cidade de Zaporijia, no sudeste do país, segundo as autoridades locais.

O chefe da administração militar de Zaporijia, Ivan Fedorov, informou que os ataques, realizados com drones e mísseis, destruíram casas e danificaram diversas instalações, como cafés, postos de gasolina e empresas industriais, deixando dezenas de edifícios sem eletricidade e gás, avança a SIC.

Mais a norte, a região de Dnipropetrovsk também sofreu ataques com mísseis e drones. O governador Serguiï Lyssak afirmou que as infraestruturas em Dnipro e Pavlograd foram danificadas, provocando incêndios. A Ucrânia reconheceu recentemente a entrada de soldados russos nesta região, onde Moscovo reivindica avanços desde julho.

Na fronteira com a Polónia, a região de Volyn sofreu um ataque massivo de drones, embora não haja registo de vítimas. Na capital Kiev, os bombardeamentos recentes causaram 25 mortos, incluindo quatro crianças, e provocaram atrasos nos transportes ferroviários devido a danos em infraestruturas.

Estes ataques ocorrem num momento em que os esforços diplomáticos para resolver o conflito, que já dura mais de três anos e meio, permanecem paralisados, duas semanas após a cimeira entre os líderes russo e norte-americano no Alasca.

Atualmente, o exército russo controla cerca de 20% do território ucraniano, exigindo que a Ucrânia se retire de certos territórios sob controlo parcial, como condição para o cessar das hostilidades. Kiev rejeita estas exigências. As cinco regiões cuja anexação é reivindicada por Moscovo são Donetsk, Kherson, Lugansk, Zaporijia e Crimeia, sendo que Dnipropetrovsk não está incluída entre elas.