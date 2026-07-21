O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou esta terça-feira que propôs o cargo de comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas a Mykhailo Drapatyi, avança a Reuters.

De acordo Barak Ravid, jornalista da Axios, o chefe de estado ucraniano terá demitido o general Oleksandr Syrskyi do cargo, cedendo à onda de protestos por todo o país, que se iniciou poucos dias após a destituição do ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov.

Fedorov foi amplamente elogiado por dinamizar o ministério e transformar as forças armadas. Já Syrskyi é visto por muitos na Ucrânia como um comandante da velha guarda soviética, relutante em implementar mudanças radicais no exército.