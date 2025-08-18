Quanto a um acordo, para Trump “isto é algo que pode ser alcançado no futuro próximo”, reiterando que o próximo passo será um encontro trilateral. Sobre o encontro com os líderes europeus, diz que “vão chegar a um acordo hoje”. “Acho que em quase tudo, incluindo [as garantias de] segurança”, refere.

Também na sua intervenção, Trump afirmou que Putin aceitou que a Ucrânia precisa de garantias de segurança e que isso é o principal tema em cima da mesa neste momento. “Temos de decidir quem irá fazer o quê”, explica, sem detalhes. Além disso, também serão discutidas as questões territoriais — um “tema muito triste”.

Donald Trump passou em seguida a palavra a Zelensky, que diz que o encontro de hoje “foi o melhor”. “Não, o melhor será no futuro”, corrige. “Falamos sobre pontos sensíveis, como garantias de segurança e estamos felizes que todos os líderes estejam aqui, pois a segurança da Ucrânia depende dos Estados Unidos, de si, dos outros líderes”, continua. “É importante que os Estados Unidos estejam disponíveis”, elogia.

O segundo ponto de discussão foi a questão humanitária e a troca de prisioneiros e o regresso das crianças ucranianas raptadas pelas forças russas, relata Zelensky.

“É muito importante que as questão territoriais sejam discutidas a nível trilateral e o Presidente Trump disse que irá tentar organizar — a Ucrânia ficará feliz se estiver presente”, declara, respondendo à oferta do seu homólogo.

Zelensky termina a sua intervenção com um agradecimento aos restantes líderes europeus e a Trump por ter sido o anfitrião.

Em relação aos líderes europeus que acompanharam Zelensky, destacam-se as palavras do Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, que afirmou que “nas últimas duas semanas houve mais progressos do que nos últimos três anos e meio”. Alexander Stubb sublinha o peso “simbólico” do encontro: “a equipa Europa e a Equipa Estados Unidos a apoiar a Ucrânia”.

Destes líderes, o primeiro a falar foi Mark Rutte, que afirmou “se jogarmos isto bem, podemos acabar isto. Há uma guerra terrível, por isso estou entusiasmado por hoje. O facto de ter dito que está disposto a participar nas garantias de segurança é um grande passo, é uma viragem e faz toda a diferença”, afirmou.

Para Ursula von der Leyen “é muito bom” o facto de todos os países, incluindo agora os EUA, terem aceitado contribuir para as garantias de segurança. Além disso, defende que “uma das maiores prioridades nestas negociações deve ser fazer com que estas crianças ucranianas regressem às suas famílias”.

Já Friedrich Merz declara que Donald Trump “abriu caminho” durante a cimeira do Alasca, mas que os “passos mais complicados são os próximos”.

“Todos nós gostávamos de ver um cessar-fogo, o mais tardar na próxima reunião. A credibilidade destes esforços dependem de um cessar-fogo a partir do próximo passo”, que será a reunião trilateral.

Trump responde, voltando a mencionar que nenhuma das “seis guerras que resolveu” recorreu a um cessar-fogo. “Se fizermos um cessar-fogo, ótimo, mas há muitos pontos”, declarou o presidente dos EUA ainda.

Da Itália, Giorgia Meloni elogiou a entrada em cena de Donald Trump, que forçou a Rússia a negociar, afirmando que as negociações só foram possíveis “devido ao bloqueio no campo de batalha, com a coragem dos ucranianos e com a união que todos providenciámos à Ucrânia. Menciono isto porque se queremos alcançar paz e garantir justiça, temos de o fazer unidos”,

O Presidente francês também salienta “que todos à volta da mesa trabalharam muito nos últimos anos” para alcançar a paz. Emmanuel Macron sugere que, depois da reunião trilateral, será necessária uma reunião a quatro, pois, defende, não se pode discutir a segurança da Ucrânia sem discutir a segurança da Europa.

Keir Starmer faz eco das palavras de Macron e destaca o trabalho que já tem vindo a ser feito no âmbito da “Coligação dos Disponíveis”, que ambos lideram. “Com a abordagem certa, acho que podemos fazer grandes progressos hoje”, defende o primeiro-ministro britânico, repetindo os agradecimentos dos seus pares a Trump.

Stubb justifica ainda a sua presença na reunião de potências com o facto de serem uma “pequena nação” mas partilharem uma longa fronteira com a Rússia. “Temos a nossa experiência histórica com a Rússia e encontrámos uma solução e acredito que vamos encontrar a solução em 2025”, explica.