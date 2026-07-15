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“Foi uma grande honra servir o povo ucraniano como ministro da Defesa”, escreveu na plataforma Telegram, numa longa mensagem em que enumerou os sucessos do Ministério, cuja liderança assumiu em janeiro, seguida de uma segunda mensagem, mais curta, sobre os seus fracassos.

Na terça-feira, o Parlamento ucraniano aprovou a demissão da primeira-ministra, Yulia Svyrydenko, no âmbito de uma remodelação governamental anunciada no domingo por Zelensky, sem que tenha ainda designado um sucessor.

Até à nomeação de um novo primeiro-ministro, a chefia do executivo será exercida interinamente pelo primeiro vice-primeiro-ministro e ex-primeiro-ministro Denys Shmyhal.

A remodelação foi anunciada no domingo por Zelensky no âmbito de “uma nova estratégia política”, sem mais detalhes, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

A Ucrânia enfrenta uma invasão russa desde fevereiro de 2022, e tem parte do território ocupado por tropas de Moscovo.

A Rússia já tinha ocupado a península ucraniana da Crimeia em 2014.

A guerra russa contra a Ucrânia, com um balanço de baixas civis e militares por determinar, é considerada como o conflito mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

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