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Enquanto Kiev e Moscovo continuam envolvidos em ataques, surgem novos sinais de disponibilidade para retomar os contactos diplomáticos, com os Estados Unidos a procurar manter um papel ativo nas negociações.

Como vai a guerra?

Enviados dos EUA vão reunir-se em Kiev e Moscovo

Volodymyr Zelensky anunciou que representantes do presidente norte-americano, Donald Trump, deverão visitar Kiev e Moscovo nos próximos dias, numa nova tentativa de avançar com os esforços para terminar a invasão russa.

No seu discurso diário, o presidente ucraniano revelou que já foram definidas datas preliminares para as visitas.

“Esperamos ver representantes do presidente dos EUA aqui em Kiev”, afirmou Zelensky. O líder ucraniano acrescentou que haverá reuniões com os enviados norte-americanos tanto em Moscovo como em Kiev.

Para Zelensky, é “muito importante” que os Estados Unidos continuem envolvidos no processo de procura de uma solução para a guerra.

Putin admite que existe uma hipótese de acordo

Também Vladimir Putin afirmou, na quinta-feira, que existe uma possibilidade de alcançar um acordo para terminar a guerra na Ucrânia.

Durante um fórum económico, o presidente russo afirmou que vários países, incluindo os Estados Unidos e a China, estão preparados para apoiar um acordo de paz.

“Em última análise, porém, o problema deve ser resolvido pelos países envolvidos no conflito – Rússia e Ucrânia”, afirmou Putin.

O líder russo agradeceu ainda aos países e entidades que procuram contribuir para uma solução. Questionado sobre se existe uma possibilidade de chegar a um acordo, respondeu: “Na minha opinião, sim, existe”.

Trump diz querer pôr fim à guerra

Donald Trump também afirmou que pretende ver o fim da guerra e das perdas sofridas por ambos os lados.

“Só quero ver isso acabar. Acho que vamos conseguir”, afirmou o presidente dos Estados Unidos numa entrevista à GB News transmitida na quinta-feira.

As declarações foram feitas um dia depois de Trump ter afirmado que pretendia realizar uma cimeira com Putin quando o presidente russo estiver preparado para um acordo de paz.

Os dois líderes encontraram-se pela última vez em negociações mediadas pelos Estados Unidos, em fevereiro.

Ataque ucraniano mata quatro pessoas em Belgorod

Enquanto os contactos diplomáticos são retomados, a violência prossegue. Na quinta-feira, um ataque ucraniano na região russa de Belgorod matou quatro pessoas, incluindo dois profissionais de saúde, segundo as autoridades.

O ataque ocorreu em Shebekino, junto à fronteira com a Ucrânia. Entre os mortos estavam um médico, um profissional de saúde e um casal. Três pessoas ficaram feridas.

O responsável pelas zonas da região ucraniana de Donetsk controladas pela Rússia afirmou ainda que três civis morreram em ataques com drones realizados em três distritos diferentes.

Drones russos atingem fábrica da Coca-Cola

Na Ucrânia, drones russos atingiram e danificaram uma fábrica da Coca-Cola situada nos arredores de Kiev, segundo Volodymyr Zelensky.

O ataque ocorreu perto da localidade de Brovary, a leste da capital, e não provocou feridos.

O presidente ucraniano considerou que o ataque constitui um sinal dirigido aos Estados Unidos, afirmando que a Rússia não poderia desconhecer que se tratava de uma instalação norte-americana.

Ataque russo em Kiev faz dez feridos

Também na quinta-feira, um ataque russo contra a capital ucraniana provocou dez feridos, desencadeou um incêndio e causou danos graves num edifício residencial de vários andares.

A administração militar da cidade chegou inicialmente a anunciar a morte de uma pessoa, mas corrigiu posteriormente a informação, esclarecendo que o relato não era verdadeiro.

Segundo as autoridades, dez pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, indicou que nove pessoas ficaram feridas, entre elas seis profissionais de saúde.

Rússia encerra centros culturais alemães

Entretanto, a Rússia anunciou o encerramento dos centros culturais alemães existentes no seu território.

A decisão foi anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, que a apresentou como uma medida de retaliação num contexto de agravamento das tensões entre Moscovo e os países europeus que apoiam a Ucrânia.

O anúncio surgiu depois de Berlim ter responsabilizado Moscovo por uma tentativa de ataque com drones no aeroporto de Leipzig, a 4 de agosto.

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