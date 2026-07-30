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"Em Radushne (perto de Kryvyi Rig), os russos usaram um míssil da Coreia do Norte pela primeira vez em muito tempo", declarou Zelensky na sua habitual mensagem diária.

O chefe de Estado ucraniano acrescentou que serão realizados testes adicionais para confirmar a origem do projétil e acusou a cooperação entre Moscovo e Pyongyang de contribuir para a morte de civis ucranianos.

"Esta aliança entre a escória moscovita e o regime insano da Coreia do Norte mata crianças ucranianas", denunciou o líder ucraniano.

Segundo as autoridades ucranianas, os ataques russos com mísseis balísticos e drones lançados durante a última madrugada provocaram cerca de 10 mortos, entre os quais várias crianças, e mais de 50 feridos.

Os bombardeamentos atingiram várias cidades, incluindo Kiev, onde dezenas de milhares de habitantes procuraram abrigo nas estações de metro da capital ucraniana.

Durante a mesma vaga de ataques, um dos mísseis russos entrou no espaço aéreo da Polónia, levando Varsóvia e a NATO a ativarem os respetivos sistemas de defesa aérea.

Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia continua a intensificar os ataques contra centros urbanos, procurando explorar a escassez de sistemas ocidentais de defesa antimísseis balísticos, nomeadamente o sistema norte-americano Patriot, disponíveis na Ucrânia.

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