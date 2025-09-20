Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Volodymyr Zelensky vai pedir a Donald Trump a impor sanções à Rússia quando se reunirem na próxima semana nas Nações Unidas, em Nova Iorque, e apelou aos aliados da Ucrânia para "parar de perder tempo".

"Se a guerra continuar e não houver movimentos em direção à paz, esperamos sanções", disse.

Refira-se que Trump ameaçou repetidamente tomar medidas contra a Rússia, mas até agora não as cumpriu. "O presidente Trump espera uma ação firme da Europa. Penso que estamos a perder muito tempo se não forem impostas sanções ou se não forem tomadas algumas medidas, o que esperamos muito dele [Trump]”, disse Zelensky, salientado esperar que "toda a Europa" imponha sanções.

Durante a sua viagem a Nova Iorque, Zelensky procurará também esclarecimentos sobre quais as garantias de segurança que os EUA estão dispostos a fornecer como parte de um acordo de paz.

