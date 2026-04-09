Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"As pessoas precisam de uma Páscoa livre de ameaças e de um movimento real em direção à paz, e a Rússia tem a possibilidade de não retornar aos ataques após a Páscoa também", afirmou o líder ucraniano na rede social X, após o anúncio do Kremlin de uma trégua de 32 horas entre desde a tarde de sábado até domingo à noite.

"A Ucrânia afirmou repetidamente que está pronta para passos simétricos. Propusemos um cessar-fogo durante as celebrações de Páscoa deste ano e agiremos de acordo. Deixamos claro em várias ocasiões que estávamos dispostos a tomar medidas recíprocas. Propusemos um cessar-fogo este ano durante as festas da Páscoa e agiremos em conformidade", adiantou Zelensky.

A comunicação do presidente russo foi publicada nas agências de notícias estatais, revela a RTP. O Kremlin afirmou que deram ordens para “cessar as hostilidades durante este período” e que as “tropas estão preparadas para responder a quaisquer provocações por parte do inimigo".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.