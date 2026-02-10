Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O artista subiu ao palco com um look monocromático composto por calças, camisa, gravata e luvas, todos na mesma tonalidade. O elemento que mais chamou a atenção foi, no entanto, a camisola usada por cima, inspirada nas camisolas de futebol americano, com o número 64 na frente e o apelido “Ocasio” nas costas, em referência ao seu nome completo: Benito Antonio Martínez Ocasio.

O visual ficou completo com uns ténis da Adidas exclusivos, criados especialmente para o momento. Nos acessórios, destacou-se ainda um relógio de luxo Royal Oak, da Audemars Piguet, em ouro amarelo de 18 quilates.

O mistério do número 64

O significado do número 64 gerou grande curiosidade entre os fãs. Alguns acreditam que poderá ser uma referência ao ano de nascimento da mãe do artista, Lysaurie Ocasio. Outros apontam para uma homenagem a um tio falecido, antigo jogador de futebol americano. Há ainda quem recorde que, em 2023, o álbum Un Verano Sin Ti foi nomeado para Álbum do Ano na 64.ª edição dos Grammy.

A Zara confirma que a presença do apelido Ocasio é uma homenagem à família materna do cantor, mas prefere não revelar o verdadeiro significado do número.

Um conceito pensado ao detalhe

Segundo a marca, a camisola de futebol americano foi o ponto de partida para todo o conceito. O look foi pensado sem logótipos visíveis e com uma paleta neutra, evitando associações a equipas específicas. A estética inspirou-se no álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS e na recente residência artística de Bad Bunny em Porto Rico. Foi também a primeira vez que a Zara colaborou com um artista numa atuação desta dimensão.

Após o espetáculo, os colaboradores da sede da Inditex, em Arteixo, encontraram nas suas secretárias uma camisola idêntica à usada por Bad Bunny, acompanhada por uma mensagem do artista: “Obrigado pelo tempo, talento e coração que colocaram nisto. Obrigado por tornarem isto real. Este espetáculo também foi vosso. Espero que gostem. Até breve. Benito”.