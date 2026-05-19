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O antigo chefe do Governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero afirmou esta terça-feira que toda a sua atividade pública e privada foi desenvolvida “com absoluto respeito pela legalidade”, após ter sido constituído arguido pela Audiência Nacional no âmbito de uma investigação relacionada com a companhia aérea Plus Ultra.

Num vídeo divulgado poucas horas depois de receber a notificação judicial, Zapatero garantiu estar disponível para colaborar com a justiça e rejeitou qualquer envolvimento em práticas irregulares.

“Desejo, em primeiro lugar, expressar a minha disposição, naturalmente, para colaborar com a justiça”, declarou o ex-primeiro-ministro, acrescentando que todos os seus rendimentos e remunerações foram declarados “com absoluta transparência e legalidade”.

Zapatero negou ainda ter realizado qualquer diligência junto de entidades públicas relacionada com o resgate da Plus Ultra ou com qualquer outra administração.

“Nunca realizei qualquer gestão junto de nenhuma administração pública nem do setor público em relação ao resgate da Plus Ultra nem perante qualquer outra administração”, afirmou.

No comunicado divulgado, o antigo líder do executivo espanhol reiterou também nunca ter tido sociedades comerciais, nem diretamente nem através de terceiros, tanto em Espanha como no estrangeiro.

“Desejo expressar que vou exercer o meu direito à defesa com toda a firmeza e convicção”, afirmou ainda, acrescentando que irá prestar declarações aos meios de comunicação social nos próximos dias.

A Audiência Nacional espanhola investiga Zapatero como alegado líder de uma estrutura de tráfico de influências destinada à obtenção de benefícios económicos através da intermediação junto de instâncias públicas.