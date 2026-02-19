Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Chelsea at the Racecourse! Holy crap ?⚔️? pic.twitter.com/aC8EnLCZEl — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 16, 2026

O ator assistia ao sorteio em direto ao lado do amigo Hugh Jackman e partilhou o momento no Instagram. “Espera, espera… jogamos em casa com o Chelsea?”, perguntou, incrédulo, antes de ambos celebrarem a notícia. Jackman respondeu: “Era o que tu querias!”. A publicação tornou-se rapidamente viral, com a legenda simples: “Chelsea no Racecourse!”.

O encontro será transmitido em direto na BBC One. O Wrexham, que afastou o Nottingham Forest na terceira ronda, tenta agora nova surpresa frente ao vencedor do Mundial de Clubes e um dos gigantes da Premier League.

O clube galês nunca venceu a Taça de Inglaterra, embora já tenha alcançado os quartos de final por duas vezes (1973/74 e 1996/97). O último duelo entre Wrexham e Chelsea na competição remonta a 1982, com vitória dos londrinos após jogo de desempate. Mais recentemente, as equipas encontraram-se em particulares de pré-época nos Estados Unidos, em 2023 e 2024.

Desde que Reynolds e Rob McElhenney compraram o clube em 2021, por cerca de dois milhões de libras, o Wrexham vive uma ascensão meteórica: regressou ao futebol profissional, somou três promoções consecutivas e compete atualmente no Championship. O projeto ganhou dimensão global com a série documental “Welcome to Wrexham” e transformou o clube num dos fenómenos mais mediáticos do futebol recente.

Agora, o Racecourse Ground prepara-se para receber um dos maiores desafios da sua história recente, num jogo que já está a entusiasmar adeptos e proprietários.

