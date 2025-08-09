Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Roma acabou de viver o equivalente a um “Woodstock católico”, tendo como grande atração o novo Papa norte-americano, Leão XIV, pelo menos é assim que lhe chama a CNN. Ao longo de uma semana, centenas de milhares de jovens de todo o mundo encheram a cidade para um festival de fé, música e celebrações religiosas, dormindo em armazéns ou ao ar livre, agitando bandeiras e cantando pelas ruas históricas.

No sábado à noite, o Papa chegou de helicóptero, cumprimentou a multidão e até apanhou uma bola de ténis vinda do público. Após uma vigília de oração em Tor Vergata, milhares dormiram sob as estrelas antes da missa de domingo, que reuniu mais de um milhão de pessoas – o maior evento do pontificado até agora, o 24notícias esteve presente e conta todos os momentos.

Com menos de 100 dias no cargo, Leão XIV enfrenta o desafio de cativar as novas gerações. Ao contrário do seu antecessor, Francisco, que improvisava e respondia diretamente a questões difíceis, o novo Papa segue mais os textos preparados e trabalha de forma metódica, mas mostra uma liderança serena e carismática.

O encontro fez parte do Jubileu da Juventude e alternou momentos de entusiasmo com períodos de silêncio e oração. Leão demonstrou abertura a trabalhar com a Cúria Romana, mas procura não ficar refém dela. Fala italiano fluentemente e, durante o evento, alternou também entre inglês e espanhol, provocando grande reação do público.

Num contexto em que a religiosidade jovem decai no Ocidente, a Igreja Católica parece contrariar a tendência, apoiando-se em “missionários digitais” e influenciadores para comunicar com a Geração Z. O Papa, que usa Apple Watch e escreve os próprios e-mails, alertou para os riscos dos algoritmos e das redes sociais.

Muitos jovens pediram que defendesse imigrantes e refugiados, especialmente norte-americanos que se identificam com a sua cultura. Entre aplausos, chegou até a receber uma fatia de pizza “deep dish” de Chicago, na Praça de São Pedro.

Leão XIV prefere escutar e observar antes de grandes decisões, estratégia que pode dar-lhe mais força para reformas e para se afirmar como voz moral global. No final, deixou uma mensagem de esperança: “Estamos com os jovens de Gaza, com os jovens da Ucrânia… Vocês são o sinal de que um mundo diferente é possível.”