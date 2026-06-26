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Wolfgang Porsche, presidente do conselho de supervisão da Porsche AG e membro da família fundadora da marca, colocou à venda a mansão histórica que adquiriu em 2020 nos arredores de Salzburgo, abandonando, ao que tudo indica, os planos para construir um túnel privado que geraram controvérsia pelas ruas austríacas.

O empresário, de 83 anos, tinha comprado a propriedade, conhecida como Paschinger Schlössl, por 8,4 milhões de euros. No final de 2024, conseguiu autorização das autoridades municipais para construir um túnel privado com cerca de 500 metros de extensão, num investimento estimado em dez milhões de euros.

Segundo o The Guardian, o projeto previa uma ligação entre um parque de estacionamento municipal, no centro de Salzburgo, e uma garagem junto à mansão com capacidade para oito carros.

A iniciativa foi alvo de críticas por parte da população que, em protestos, empunhava cartazes onde se lia: "Uma cidade para todos, em vez de um túnel para um só".

A polémica foi intensificada pelo valor histórico da propriedade, que pertenceu ao autor austríaco Stefan Zweig. O escritor viveu na casa até 1934, ano em que abandonou Salzburgo devido à perseguição do regime fascista.

Nas suas memórias, Zweig descreveu a residência como "romântica e pouco prática", destacando precisamente o facto de ser inacessível de carro.

Durante vários anos, associações locais defenderam que a propriedade devia passar para o Estado e ser transformada numa casa museu em honra do escritor. No entanto o presidente da Câmara, Bernhard Auinger, afirmou que o município não dispõe de capacidade financeira para avançar com a obra.

A proriedade está agora no mercado por 12,7 milhões de euros. Entre os principais argumentos de venda apresentados pela agência imobiliária encontra-se a licença já aprovada para a construção do túnel privado.

Segundo o anúncio, os futuros moradores poderão beneficiar de um "notável projeto de túnel privado aprovado" e de um "anexo único para uma garagem subterrânea", características que, segundo a imobiliária, colocam o imóvel "numa categoria própria" no património histórico de Salzburgo.

Contudo, a autorização urbanística é válida apenas até ao final de 2028, obrigando um futuro comprador a avançar com a obra rapidamente caso queira fazê-lo.

Apesar da desistência de Wolfgang Porsche, o partido Os Verdes considera que o processo não está encerrado e exige que a autarquia revogue a licença de construção.

A deputada Ingeborg Haller afirmou aos meios de comunicação austríacos que "não é aceitável que terrenos públicos sejam utilizados para especulação imobiliária".

"Esta questão diz respeito à igualdade de direitos. Não pode acontecer que apenas quem tem capacidade financeira receba autorização para construir um túnel privado", defendeu.

Um gestor imobiliário da família Porsche confirmou ao jornal Salzburger Nachrichten que o empresário decidiu vender a propriedade, recusando, contudo, explicar os motivos da decisão. Ainda assim, classificou a controvérsia em torno do projeto como "um debate motivado pela inveja".

Já um porta-voz da família Porsche limitou-se a afirmar que "não serão prestados comentários sobre este assunto".

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