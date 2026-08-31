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O Wine Destination Portugal regressa ao Alentejo entre 16 e 20 de novembro, para aproximar produtores e operadores nacionais de enoturismo de 30 compradores internacionais. A terceira edição terá como base Beja e terminará em Évora, num formato limitado a cerca de 30 expositores que pretende privilegiar reuniões com potencial de negócio e novas oportunidades de internacionalização.

O evento é dirigido a quintas, adegas, unidades de enoturismo, hotéis, rotas de vinho, empresas de animação turística e outros agentes ligados ao setor. Entre os mercados representados estarão os Estados Unidos, o Brasil e vários países europeus.

Ao contrário das grandes feiras internacionais, o Wine Destination Portugal aposta num modelo de matchmaking, com reuniões previamente organizadas entre a oferta portuguesa e compradores selecionados de acordo com os seus interesses e perfil de negócio.

A organização limita a participação a cerca de 30 expositores para garantir um acompanhamento mais próximo e permitir que as reuniões decorram com tempo suficiente para estabelecer relações comerciais.

Cada participante terá uma agenda personalizada de reuniões B2B. O objetivo é assegurar que os expositores contactam diretamente com todos os compradores presentes, procurando transformar os encontros em oportunidades concretas de negócio.

"A internacionalização do enoturismo português exige mais do que marcar presença em eventos internacionais. Exige encontros preparados, interlocutores qualificados e tempo para construir relações de confiança", afirma Bruno Gomes, responsável pela organização.

A seleção dos compradores privilegia operadores especializados em enoturismo, travel designers premium, DMC e agências boutique com experiência na comercialização de Portugal como destino turístico.

Para além das reuniões empresariais, o programa inclui momentos de networking, como almoços, provas de vinho, wine breaks e um jantar de encerramento.

O Wine Lounge permitirá ainda aos participantes conhecer diferentes vinhos portugueses durante os intervalos entre reuniões, reforçando a componente de degustação e contacto direto entre produtores e compradores.

A programação inclui também as chamadas Uncorking Experiences, destinadas aos compradores internacionais. Estas visitas permitem conhecer os territórios, produtores e projetos de enoturismo no seu contexto real.

"O território faz parte da experiência. Queremos que os buyers conheçam não apenas os vinhos, mas também as pessoas, a cultura e a autenticidade que distinguem cada projeto", explica Susanna Tocca, também responsável pela organização.

As duas primeiras edições do Wine Destination Portugal decorreram no Alentejo e na região de Lisboa, Setúbal e Tejo. Segundo a organização, os encontros permitiram a produtores portugueses estabelecer contactos com compradores internacionais selecionados e desenvolver novas relações comerciais.

A edição de 2026 terá início em Beja e terminará em Évora, estabelecendo uma ligação à Capital Europeia da Cultura 2027. A organização pretende aproveitar esta associação para reforçar a visibilidade internacional do Alentejo enquanto destino de enoturismo.

As inscrições para os expositores estão abertas até 16 de outubro e estão limitadas a cerca de 30 participantes.