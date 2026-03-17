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Através de um link seguro, os convidados podem entrar numa conversa sem precisar de instalar o WhatsApp. O utilizador que cria o link pode partilhá-lo por SMS, email ou outras aplicações de mensagens, e o convidado pode aceder à conversa através do navegador, seja num computador ou num dispositivo móvel. Uma vez aberto o link, o convidado pode optar por fazer o download da aplicação ou continuar como convidado no WhatsApp Web, de acordo com o WABetaInfo.

Os chats de convidado são protegidos por encriptação de ponta a ponta, garantindo que apenas os participantes da conversa conseguem ler as mensagens. Ao entrar na conversa, o convidado deve indicar um nome, que pode ser um pseudónimo, para que seja reconhecível pelo utilizador que enviou o convite. A aplicação identifica claramente os convidados através do rótulo “Guest” no topo da interface e dentro da conversa, informando que aquele utilizador não tem conta no WhatsApp.

Esta funcionalidade tem limitações, já que se destina a conversas temporárias. Não é possível criar grupos, enviar ficheiros, imagens, vídeos, GIFs, stickers, mensagens de voz ou realizar chamadas de áudio ou vídeo. Além disso, se não houver atividade durante 10 dias, o chat expira automaticamente e será necessário criar um novo link para continuar a conversa.

Os utilizadores podem ainda bloquear convidados, da mesma forma que bloqueiam contas regulares, garantindo controlo total sobre quem pode participar nas conversas.

Segundo o comunicado, os chats de convidado poderão facilitar a introdução de novos utilizadores no WhatsApp, permitindo-lhes experimentar a plataforma antes de criarem uma conta completa.

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