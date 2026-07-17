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A decisão, anunciada a 15 de julho de 2026, seguiu-se a um parecer positivo do Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos, emitido em maio.

O medicamento destina-se a adultos com obesidade (IMC ≥ 30) ou excesso de peso (IMC ≥ 27) com pelo menos uma comorbilidade associada, como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, apneia do sono ou doença cardiovascular, sempre associado a dieta hipocalórica e exercício físico. É de venda sujeita a receita médica e deve ser tomado em jejum, aguardando 30 minutos antes de comer, beber ou tomar outros medicamentos.

A aprovação assenta no ensaio de fase 3 OASIS 4, com 307 participantes seguidos durante 64 semanas. Os resultados mostraram uma perda de peso média de cerca de 17% (os valores variam ligeiramente consoante a fonte, entre 16,6% e 17%), contra apenas 3% no grupo placebo. Cerca de um em cada três doentes atingiu uma perda superior a 20% do peso corporal. O perfil de segurança é semelhante ao da versão injetável, com efeitos secundários sobretudo gastrointestinais nas primeiras semanas.

Esta é a quinta aprovação mundial da formulação oral, depois dos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

Na mesma decisão, a Comissão Europeia aprovou também uma nova caneta injetável de dose única de Wegovy (7,2 mg), associada a perdas de peso médias de cerca de 20,7% a 21% face ao placebo, com lançamento previsto para o terceiro trimestre de 2026.

Ainda não há data prevista para a comercialização do comprimido em Portugal, nem preço definido. Quanto à versão injetável, a Novo Nordisk já tinha reduzido em junho o preço em Portugal: a dose de 1,7 mg passou de 214,26€ para 173,98€, e a de 2,4 mg desceu de 244,80€ para 198,53€.

O CEO da Novo Nordisk, Mike Doustdar, classificou a aprovação como "um momento marcante" no tratamento da obesidade na Europa, sublinhando que o comprimido pode facilitar o início e a adesão ao tratamento para muitos doentes.

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