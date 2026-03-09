Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A aeronave C-130 partiu de Riade, capital da Arábia Saudita, durante a tarde de domingo e aterrou em Lisboa cerca das 06h00, ligeiramente depois da hora inicialmente prevista, que apontava para as 05h30.

De acordo com declarações do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, à Lusa, o voo transportava, além dos 54 portugueses, sete cidadãos estrangeiros: três luso-canadianos, um cidadão britânico, dois brasileiros e um sul-coreano.

A maioria das pessoas transportadas neste voo encontrava-se no Qatar, cujo espaço aéreo está atualmente fechado. Além destas, havia ainda cinco passageiros que estavam em Riade e duas pessoas que se juntaram ao grupo vindas do Barein.

Grande parte dos passageiros encontrava-se na região por motivos profissionais ou de turismo. De acordo com o governante, há também alguns residentes portugueses no Médio Oriente entre os repatriados, embora a maioria dos que vivem permanentemente na região tenha optado por permanecer nos países onde reside.

Segundo Emídio Sousa, muitos destes residentes consideram que as condições de segurança são suficientes para continuarem nos seus locais de trabalho e vida quotidiana. O responsável referiu que estas pessoas “sentem que estão seguros”, apontando para a eficácia dos sistemas de defesa aérea na região e para o facto de muitos manterem a sua atividade profissional.

Os passageiros repatriados aguardavam há cerca de uma semana pela possibilidade de regressar a Portugal, depois de terem visto as suas viagens interrompidas devido à guerra no Médio Oriente.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.