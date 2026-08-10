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O incidente aconteceu na passada quinta-feira já depois de o avião se ter começado a deslocar-se na pista. De acordo com a Fox News, uma assistente de bordo percebeu que havia uma criança de pé no assento e que se recusava a colocar o cinto de segurança. Segundo a companhia Porter Airlines, a tripulação e o adulto que acompanhava o menor não conseguiram apertar-lhe o cinto.

A solução encontrada foi voltar ao terminal e ordenar que os passageiros saíssem do avião. Uma vez que o Aeroporto Internacional de Victoria, na Colúmbia Britânica, limita as descolagens até às 00h30, o voo, inicialmente previsto para as 22h30, teve de ser cancelado.

Os restantes passageiros tiveram de passar a noite num hotel e viajaram no dia seguinte.