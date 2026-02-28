Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A aeronave, um Airbus A330-223, descolou do aeroporto Humberto Delgado pelas 8h46 da manhã. Quando sobrevoava a Tunísia, foi tomada a decisão de voltar a Portugal, revela o Correio da Manhã. O voo, que estava previsto chegar aos Emirados Árabes Unidos pelas 19h45 hora local (15h45 em Portugal continental), foi assim desviado.

Há ainda outro voo planeado para sair de Lisboa em direção a Dubai pelas 13h35, mas não é claro se será cancelado.

Além deste caso, várias companhias aéreas internacionais anunciaram cancelamentos e alterações de voos para o Médio Oriente, depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão na manhã deste sábado, revela a CNN. Vários países da região, incluindo o Irão, encerraram ou restringiram parcialmente o espaço aéreo.

A Lufthansa cancelou voos de e para Telavive, justificando que a segurança de passageiros e tripulantes é “uma prioridade máxima”. A British Airways suspendeu voos de e para Telavive e Barém durante vários dias, e o voo de sábado para Amã, na Jordânia, também foi cancelado.

A Virgin Atlantic cancelou o voo de Londres Heathrow para Dubai como “medida de precaução”, acrescentando que acompanha de perto a evolução da situação no Médio Oriente. A companhia italiana ITA Airways suspendeu voos de e para Telavive e anunciou que não utilizará os espaços aéreos de Israel, Líbano, Jordânia, Iraque e Irão até 7 de março. Os voos de e para Dubai foram igualmente suspensos até 1 de março, por “razões operacionais”.

Outras companhias, como Air France, Turkish Airlines e Air India, também reportaram perturbações em voos para a região.

A agência de aviação da União Europeia emitiu um alerta de zona de conflito, recomendando que as companhias aéreas suspendam voos sobre o Médio Oriente e o Golfo Pérsico até segunda-feira, citando elevados riscos não só no espaço aéreo iraniano, mas também em países vizinhos que acolhem bases militares dos EUA.

O ministério da aviação do Egito afirmou que o espaço aéreo egípcio continua a operar normalmente, com os aeroportos do país em alerta máximo para receber voos que tenham sido obrigados a alterar rotas.

