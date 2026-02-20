Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Criada em colaboração com o estúdio de design Dalton Maag, especialista mundial em tipografia, a nova fonte foi pensada para tornar a leitura mais rápida, reduzir o “ruído visual” e permitir que os condutores se concentrem no essencial, a estrada e a segurança.



“Cada detalhe da nossa interface é uma oportunidade para apoiar uma condução mais segura. A tipografia é uma das ferramentas mais poderosas que temos, mas subestimadas”, afirmou em comunicado enviado à imprensa, Matthew Hall, UX Creative Director da Volvo Cars.

A Volvo Centum destaca-se pelo cuidado no design de cada curva, terminal e espaçamento, adaptando-se a olhos em constante movimento. O tipo de letra suporta mais de 800 idiomas, incluindo chinês, árabe, japonês e coreano, e foi otimizada tanto para os ecrãs dentro do veículo como para outras aplicações da marca.

“Projetar para leitura em movimento e à primeira vista requer uma mentalidade diferente. Esta é uma tipografia projetada para funcionar sob pressão, em vários idiomas e a 100 km/h”, acrescentou Zeynep Akay, Creative Director da Dalton Maag.

A estreia da Volvo Centum acontece no novo Volvo EX60, lançado mundialmente em janeiro, com planos de expansão para outros modelos e pontos de contacto da marca.

