Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara Municipal de Lisboa lançou o programa “Viva a Rua, Lisboa!”, uma iniciativa que reúne projetos de urbanismo destinados a aumentar as áreas pedonais, melhorar a qualidade do espaço público e incentivar modos de mobilidade mais sustentáveis.

As intervenções serão implementadas de forma faseada, permitindo avaliar os resultados de cada etapa e introduzir melhorias antes da concretização permanente das medidas.

Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e vereador da Mobilidade, Gonçalo Reis, o objetivo passa por encontrar um equilíbrio entre os diferentes usos do espaço público. “É fundamental assegurar a boa fruição do espaço público, equilibrando as condições para andar a pé com o ordenamento do tráfego rodoviário e com a organização eficiente do estacionamento”, afirma.

A primeira fase do programa será desenvolvida em três zonas-piloto da cidade: o Chiado, a Rua da Escola Politécnica e a Rua de Belém.

No Chiado, a intervenção foi concebida para responder às necessidades de uma das zonas mais pedonais e movimentadas de Lisboa, reforçando a qualidade do espaço público e reduzindo a utilização do automóvel.

Nesta área estão previstas intervenções na Calçada do Sacramento, Rua Anchieta, Rua do Carmo, Rua Garrett, Rua Ivens, Rua Nova do Almada e no troço sul da Rua Serpa Pinto.

O início dos trabalhos está previsto para a segunda quinzena de agosto, com um prazo de execução estimado de 45 dias.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.