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Quatro homens, com idades entre os 18 e os 24 anos, foram detidos por suspeitas dos crimes de roubo e sequestro na zona de Alcântara, anunciou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a Polícia de Segurança Pública, a intervenção começou após uma das vítimas procurar ajuda num hospital da zona, relatando ter sido alvo de um assalto juntamente com um amigo.

Com base nas características dos suspeitos e da viatura utilizada, foram mobilizados meios policiais para localizar os autores. Durante as diligências, a segunda vítima foi encontrada e relatou ter sido sequestrada e roubada, conseguindo abandonar a viatura em que seguia e atirar-se ao rio Tejo, onde foi assistida por meios de emergência.

Em simultâneo, as autoridades localizaram e intercetaram os suspeitos, bem como outros dois indivíduos que se encontravam nas imediações.

Os quatro detidos foram presentes a autoridade judiciária, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais.

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