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A visita que o príncipe Harry, Meghan Markle e os filhos, Archie e Lilibet, planeavam realizar ao Reino Unido poderá não acontecer, diz o The Guardian. A deslocação foi colocada em causa depois de o Governo ter recusado um pedido de proteção policial fora das residências da família real.

A viagem estava prevista para o início de julho e coincidiria com eventos relacionados com os Invictus Games, que se realizam em Birmingham. Segundo o jornal britânico, Harry esperava que esta fosse a primeira oportunidade, em quatro anos, para viajar com toda a família ao Reino Unido e permitir que os filhos reencontrassem o rei Carlos III.

Uma fonte próxima do duque de Sussex afirmou ao jornal que Harry está "desolado" com a situação e que não pretende expor Archie e Lilibet ao assédio dos fotógrafos desde a chegada ao país.

Segundo a mesma fonte, o príncipe continua a procurar alternativas que permitam concretizar a viagem, mas considera que isso poderá não ser possível sem garantias de segurança adequadas. Assim, os planos para visitar familiares, amigos e várias instituições de solidariedade próximas de Harry foram comprometidos "à última hora".

Caso a visita seja cancelada, Carlos III deixará de rever presencialmente os netos mais novos pela primeira vez desde 2022, quando participaram nas celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

No ano passado, Harry perdeu uma batalha judicial contra o Home Office relativa ao direito automático a proteção policial durante as suas deslocações ao Reino Unido. Desde então, foi-lhe concedida uma avaliação completa do risco, permanecendo à espera da decisão final do Comité Executivo para a Proteção da Realeza e de Personalidades (Ravec), organismo responsável por autorizar este tipo de medidas.

Questionado pelo The Guardian, um porta-voz do Governo britânico afirmou que o sistema de proteção no Reino Unido é "rigoroso e proporcional" e reiterou que é política de longa data não divulgar pormenores sobre os dispositivos de segurança, por considerar que isso poderia comprometer a sua eficácia e a segurança das pessoas envolvidas.

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