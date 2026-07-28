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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no passado dia 25 de julho, uma mulher de 43 anos por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, no Estabelecimento Prisional de Bragança.

Segundo a PJ, a detenção ocorreu em flagrante delito durante uma visita ao companheiro da suspeita, recluso naquele estabelecimento prisional. A mulher terá tentado introduzir uma substância suspeita no interior da prisão, que, após teste pericial, foi identificada como resina de canábis.

A investigação está a ser conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Vila Real, em articulação com o Corpo da Guarda Prisional do Estabelecimento Prisional de Bragança. De acordo com a Polícia Judiciária, a intervenção dos guardas prisionais foi determinante para a deteção dos factos, a preservação dos meios de prova e a recolha de elementos considerados relevantes para a investigação.

A suspeita e o companheiro foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial. Como medidas de coação, a mulher ficou sujeita a termo de identidade e residência e ambos ficaram proibidos de contactar entre si.

A Polícia Judiciária refere ainda que a investigação prossegue com o objetivo de esclarecer integralmente os factos, apurar a eventual responsabilidade criminal de outros intervenientes e reforçar a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em estabelecimentos prisionais. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Bragança.

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