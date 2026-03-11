Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Embaixada de Moçambique e o Cônsul Honorário em Viseu, em parceria com o Grupo Visabeira e o Palácio do Gelo Shopping, lançam uma campanha de recolha de roupa, cobertores e alimentos não perecíveis, que decorre de quinta-feira, 12 de março, até domingo, 29 de março. As doações podem ser entregues no Balcão de Informações do Palácio do Gelo Shopping, piso -2, ou através de transferência bancária para o Banco de Moçambique – Fundo de Gestão de Calamidades (IBAN: MZ59.0000.0221.05306601006.23).

A iniciativa apela à solidariedade da população para que os bens doados cheguem com rapidez às comunidades afetadas, contribuindo para aliviar o sofrimento das famílias atingidas pelas catástrofes naturais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.