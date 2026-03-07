Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre 1 e 19 de abril, moradores, comerciantes e proprietários são desafiados a participar, contribuindo para transformar as ruas do centro num cenário mais vivo e florido. A proposta procura promover o envolvimento da comunidade e reforçar a ligação dos cidadãos ao património urbano da cidade.

As inscrições para o concurso estão abertas até 31 de março. Os interessados podem inscrever-se presencialmente na Loja de Turismo de Viseu, situada no Mercado 2 de Maio, ou através de um formulário online disponibilizado pela organização.

Além de embelezar a cidade, os participantes habilitam-se a prémios monetários. Serão atribuídos 350 euros ao primeiro lugar, 200 euros ao segundo e 100 euros ao terceiro classificado.

A entrega dos prémios exige a presença do responsável pela varanda, porta ou janela inscrita - ou de um representante - na cerimónia organizada pela Câmara Municipal de Viseu.

Para saber a zona da cidade elegível para o concurso, pode consultar as normas de participação aqui.

