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O evento tem caráter solidário, com os bens alimentares recolhidos a reverter para instituições de solidariedade social da cidade, e permite a participação individual ou em equipas, nas categorias de corrida de 11 km e caminhada de 4 km, sendo recomendado consultar o regulamento antes da inscrição.

Atendendo à prova, o trânsito estará condicionado entre as 09h45 e as 12h30 de domingo dia 15 de março em várias ruas e avenidas da cidade.

No site da Câmara Municipal de Viseu lê-se que os cortes incluem o cruzamento da Avenida da Bélgica com a Estrada Velha de Abraveses até à Estátua de Viriato, a Avenida Capitão Homem Ribeiro (sentido Cibernética - Estátua de Viriato), a Avenida António José Almeida (Rotunda do Lanxeirão - Rotunda da Cibernética), a Rua Major Leopoldo da Silva, Rua 21 de Agosto, Avenida Alberto Sampaio, Rossio, Rua da Vitória, Rua do Comércio, Rua Dom Duarte, Rua Direita (até às Quatro Esquinas), Rua Formosa, Avenida Capitão Silva Pereira, Avenida Emídio Navarro, Rua do Coval, Avenida José Matos, Avenida Académico de Viseu, Avenida Alferes Maldonado, Avenida João Luís Inês Vaz, Avenida Engenheiro Nobre da Costa (Rotunda de Nelas - Rotunda D. Paulo VI) e Avenida do Regimento de Infantaria de Viseu (sentido entrada da cidade).

A Polícia de Segurança Pública recomenda a consulta dos condicionamentos neste link do Waze que estará sempre atualizado e agradece a colaboração da população.