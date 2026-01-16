Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fonte da GNR confirmou que, junto às aves encontradas sem vida, foram detetados iscos envenenados, o que reforça a hipótese de crime ambiental. Os cadáveres foram recolhidos e serão agora sujeitos a análises forenses, a realizar pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, nos próximos dias.

Em comunicado, citado pela TSF, o ICNF esclarece que “estão em curso os procedimentos previstos em situações como a presente” e garante que, assim que forem conhecidos os resultados das perícias às provas e indícios recolhidos no local, serão tomadas as medidas consideradas necessárias no âmbito das suas competências.

A GNR encontra-se no terreno a realizar diligências para identificar os responsáveis pela ação.

O milhafre-real é uma ave de rapina classificada como uma das mais ameaçadas de extinção na Península Ibérica. Em Portugal, é mais frequente no interior norte do país, sendo que, entre novembro e fevereiro, a população residente é reforçada por aves provenientes da Europa central e do norte. A nidificação (ação de construir o ninho) ocorre habitualmente mais a sul, durante a primavera.

A situação foi denunciada ao ICNF na tarde de segunda-feira, tendo uma equipa do serviço de vigilância e fiscalização do instituto deslocado-se ao local na terça-feira para proceder à recolha de elementos e avaliação do impacto ambiental.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.