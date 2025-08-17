Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Adérito Gomes avançou à Lusa que os utentes hospitalizados em Macedo de Cavaleiros já tiveram alta, no entanto, dos cinco idosos que inspiravam mais cuidados e foram considerados como feridos graves, um continua nos cuidados intensivos do hospital de Bragança e quatro no hospital de Mirandela.

O responsável pela Santa Casa da Misericórdia de Mirandela garantiu que os feridos não sofreram qualquer queimadura, mas estão internados devido à inalação do fumo. Adérito Gomes acredita que os quatro utentes internados em Mirandela terão alta em "um ou dois dias".

O fogo começou num dos quartos do lar, num curto circuito de um “colchão anti-escaras”, que tinha três utentes, que acabaram por morrer. Outros três, morreram devido à inalação de fumo e a problemas respiratórios, e deixou 25 feridos, confirmou Adérito Gomes, provedor da instituição à Lusa.

Apesar do Instituto da Segurança Social afirmar que o lar "cumpria o plano de segurança", o provedor Adérito Gomes, ao JN, admitiu que os alarmes de fumo não funcionaram e os vizinhos que socorreram as vítimas denunciaram falhas nos extintores. O lar também tinha menos funcionários ao serviço do que aqueles que a lei impõe, avança a mesma publicação.