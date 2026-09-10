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Um vinho do Douro com 80 anos de envelhecimento foi distinguido como o melhor vinho fortificado do mundo em 2026. O Menin Porto Tawny 80 Anos recebeu o Manuel Lozano Trophy no International Wine Challenge (IWC), uma das principais competições internacionais de vinhos.

A distinção surge depois de o mesmo vinho ter alcançado 98 pontos no concurso, a classificação mais elevada atribuída em qualquer categoria na edição deste ano. O rótulo produzido pela Menin Douro Estates ficou entre os seis vinhos selecionados para a disputa do troféu principal da categoria.

Segundo a organização do concurso, o vinho destacou-se pelos aromas de melaço, caramelo, figo e ameixa seca, acompanhados por notas de alperce e pepitas de cacau. O júri valorizou ainda o envelhecimento prolongado e o trabalho de loteamento realizado no Douro.

O Manuel Lozano Trophy é atribuído ao vencedor da categoria Champion Fortified Wine e homenageia Manuel Lozano, antigo enólogo e mestre de adega da casa espanhola Bodegas Lustau, que morreu em 2016. Lozano foi distinguido durante sete anos consecutivos como melhor enólogo de vinhos generosos no International Wine Challenge.

O Menin Porto Tawny 80 Anos foi lançado no final de 2025 e integra uma gama que inclui também uma versão de Porto Branco com 80 anos. Em Portugal, a referência já recebeu 100 pontos da Revista de Vinhos e 20 pontos, a classificação máxima, da Grandes Escolhas e da Paixão pelo Vinho.

“É extraordinário termos o reconhecimento por algo que sabíamos à partida ser muito especial”, afirma o enólogo consultor da Menin Company, Tiago Alves de Sousa. O responsável considera que as duas referências de 80 anos “refletem a história do Douro” e destaca o reconhecimento obtido internacionalmente.

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