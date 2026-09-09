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Um vinho produzido no Dão, na zona da Serra da Estrela, recebeu a pontuação máxima de 100 pontos atribuída pelo crítico norte-americano James Suckling. O "António Madeira Os Granitos 2023" é apresentado pelo produtor como o primeiro vinho português não fortificado a alcançar esta classificação.

A distinção coloca novamente o Dão no radar internacional dos grandes vinhos e destaca o trabalho desenvolvido a partir de vinhas velhas de altitude. O vinho é produzido por António Madeira, que recuperou parcelas com entre 50 e 120 anos, situadas entre os 450 e os 600 metros de altitude.

As condições de altitude e os solos graníticos da região são elementos centrais no perfil do vinho. A maturação mais lenta das uvas permite preservar a acidez e contribuir para vinhos com maior frescura e expressão do local de origem.

"Os Granitos" é produzido a partir de viticultura biodinâmica e segue uma abordagem de intervenção reduzida. A produção está ligada a uma pequena vinha velha situada na região da Serra da Estrela, uma das zonas de maior altitude do Dão.

A classificação de James Suckling surge depois de outras avaliações internacionais positivas para os vinhos de António Madeira. A edição de 2021 de "Os Granitos", por exemplo, surge atualmente com 96 pontos atribuídos pelo crítico norte-americano.

Para António Madeira, a distinção aconteceu precisamente durante a vindima. "É um enorme orgulho receber este reconhecimento, que resulta de muito empenho e trabalho. Quando recebi a notícia dos 100 pontos estava precisamente a pôr no lagar a colheita de 2026 deste vinho. Nada acontece por acaso", afirmou.

A Comissão Vitivinícola Regional do Dão considera a classificação um reconhecimento da qualidade dos vinhos da região. O vinho tem um preço de venda recomendado de 64 euros.

A pontuação máxima de Suckling reforça assim a crescente projeção internacional de produtores do Dão que apostam em vinhas antigas, altitude e numa maior valorização da identidade dos solos e das castas da região.

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